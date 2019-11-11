Зеленский пообещал вернуть деньги, потраченные через обанкротившиеся и национализированные банки

Владимир Зеленский пообещал приложить все усилия для того, чтобы вернуть потраченные из бюджета деньги на национализированные и обанкротившиеся банки.

Это предусматривает указ президента о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление государства, передает пресс-служба Офиса президента.

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Подписывая его, Зеленский отметил, что для внедрения изменений "приложит все усилия".

Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализацию банков через недобросовестных заемщиков,

– сказал он.

Глава государства также поручил сократить долю неработающих кредитов в банковском секторе и внедрить международные практики корпоративного управления в государственных банках.

Правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

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