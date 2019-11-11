Зеленский пообещал вернуть деньги, потраченные через обанкротившиеся и национализированные банки
Владимир Зеленский пообещал приложить все усилия для того, чтобы вернуть потраченные из бюджета деньги на национализированные и обанкротившиеся банки.
Это предусматривает указ президента о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление государства, передает пресс-служба Офиса президента.
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Подписывая его, Зеленский отметил, что для внедрения изменений "приложит все усилия".
Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализацию банков через недобросовестных заемщиков,
– сказал он.
Глава государства также поручил сократить долю неработающих кредитов в банковском секторе и внедрить международные практики корпоративного управления в государственных банках.
Правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
Что еще нужно знать о национализации "Приватбанка"?
- Перед национализацией Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
- После национализации Приватбанка оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.