Зеленський пообіцяв повернути гроші, витрачені через збанкрутілі та націоналізовані банки
Володимир Зеленський пообіцяв докласти всіх зусиль для того, аби повернути витрачені з державного бюджету гроші на націоналізовані та збанкрутілі банки.
Це передбачає указ президента про невідкладні заходи з проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави, передає пресслужба Офісу президента.
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Підписуючи його, Зеленський зазначив, що для впровадження змін "докладе усіх зусиль".
Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників,
– сказав він.
Глава держави також доручив зменшити частку непрацюючих кредитів у банківському секторі та запровадити міжнародні практики корпоративного управління у державних банках.
Уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
Що ще треба знати про націоналізацію "Приватбанку"?
- Перед націоналізаці\ю Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів" Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
- Після націоналізації Приватбанку обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.