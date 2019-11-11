Зеленський пообіцяв повернути гроші, витрачені через збанкрутілі та націоналізовані банки

Володимир Зеленський пообіцяв докласти всіх зусиль для того, аби повернути витрачені з державного бюджету гроші на націоналізовані та збанкрутілі банки.

Це передбачає указ президента про невідкладні заходи з проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави, передає пресслужба Офісу президента.

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Підписуючи його, Зеленський зазначив, що для впровадження змін "докладе усіх зусиль".

Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників,

– сказав він.

Глава держави також доручив зменшити частку непрацюючих кредитів у банківському секторі та запровадити міжнародні практики корпоративного управління у державних банках.

Уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

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