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      Програють абсолютно всі, – Дубілет про "війну" навколо "Приватбанку"

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      Дубілет вважає, що держава і ексвласники "Приватбанку" вдалося домовитись
      Дубілет вважає, що держава і ексвласники "Приватбанку" вдалося домовитись / epravda.com.ua

      Через судові суперечки в Україні та за кордоном у справі "Приватбанку" програють усі – і держава, і його колишні власники. Ситуація могла б бути зовсім іншою.

      Альтернативи націоналізації були, про це розповів міністр Кабміну та колишній IT-директор "Приватбанку" Дмитро Дубілет в інтерв’ю DW.

      Важливо: Зеленський пообіцяв повернути гроші, витрачені через збанкрутілі та націоналізовані банки

      Дубілет вважає, що у цій справі "акціонери та держава могли домовитись краще".

      На жаль, так сталося, як сталося. Я вважаю, що акціонери та держава могли домовитись краще. Зробити таким чином, щоб держава не витрачала гроші на націоналізацію і банк був в нормальному стані,
      – пояснив він.

      На запитання журналістки, хто виграє від судових процесів, міністр відповів: "Програють абсолютно всі".

      "Я не знаю, хто виграє, я знаю, що абсолютно всі програють від цього. Від того, що почалась та війна навколо "Приватбанку", програють абсолютно всі – в першу чергу, українське суспільство", – сказав він.

      Міністр додав, що якби держава домовилась з українським олігархом та ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, "це був би win-win".

      "Приватбанк" залишився би комерційним, а не державним. Держава не витрачала б багато грошей, а Коломойський повертав би борги по своїх підприємствах,
      – вважає Дубілет.

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення. 
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Приватбанк Дмитро Дубілет Ігор Коломойський
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