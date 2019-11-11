Програють абсолютно всі, – Дубілет про "війну" навколо "Приватбанку"

Через судові суперечки в Україні та за кордоном у справі "Приватбанку" програють усі – і держава, і його колишні власники. Ситуація могла б бути зовсім іншою.

Альтернативи націоналізації були, про це розповів міністр Кабміну та колишній IT-директор "Приватбанку" Дмитро Дубілет в інтерв’ю DW.

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Дубілет вважає, що у цій справі "акціонери та держава могли домовитись краще".

На жаль, так сталося, як сталося. Я вважаю, що акціонери та держава могли домовитись краще. Зробити таким чином, щоб держава не витрачала гроші на націоналізацію і банк був в нормальному стані,

– пояснив він.

На запитання журналістки, хто виграє від судових процесів, міністр відповів: "Програють абсолютно всі".

"Я не знаю, хто виграє, я знаю, що абсолютно всі програють від цього. Від того, що почалась та війна навколо "Приватбанку", програють абсолютно всі – в першу чергу, українське суспільство", – сказав він.

Міністр додав, що якби держава домовилась з українським олігархом та ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, "це був би win-win".

"Приватбанк" залишився би комерційним, а не державним. Держава не витрачала б багато грошей, а Коломойський повертав би борги по своїх підприємствах,

– вважає Дубілет.

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