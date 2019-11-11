Програють абсолютно всі, – Дубілет про "війну" навколо "Приватбанку"
Через судові суперечки в Україні та за кордоном у справі "Приватбанку" програють усі – і держава, і його колишні власники. Ситуація могла б бути зовсім іншою.
Альтернативи націоналізації були, про це розповів міністр Кабміну та колишній IT-директор "Приватбанку" Дмитро Дубілет в інтерв’ю DW.
Важливо: Зеленський пообіцяв повернути гроші, витрачені через збанкрутілі та націоналізовані банки
Дубілет вважає, що у цій справі "акціонери та держава могли домовитись краще".
На жаль, так сталося, як сталося. Я вважаю, що акціонери та держава могли домовитись краще. Зробити таким чином, щоб держава не витрачала гроші на націоналізацію і банк був в нормальному стані,
– пояснив він.
На запитання журналістки, хто виграє від судових процесів, міністр відповів: "Програють абсолютно всі".
"Я не знаю, хто виграє, я знаю, що абсолютно всі програють від цього. Від того, що почалась та війна навколо "Приватбанку", програють абсолютно всі – в першу чергу, українське суспільство", – сказав він.
Міністр додав, що якби держава домовилась з українським олігархом та ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, "це був би win-win".
"Приватбанк" залишився би комерційним, а не державним. Держава не витрачала б багато грошей, а Коломойський повертав би борги по своїх підприємствах,
– вважає Дубілет.
Що треба знати про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.