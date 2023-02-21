Такое мнение 24 Каналу озвучила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Она добавила, что США напуганы хаосом, который может возникнуть в стране-агрессоре после проигрыша в войне.

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Украина должна победить быстро

Дипломатическая формулировка США звучит так: "Мы готовы поддерживать Украину до тех пор, пока потребуется". По словам Каленюк, эта формулировка на самом деле означает, что Украина полностью зависит от помощи западных партнеров.

Кроме того, все военные говорят о том, что для победы нашему государству необходима современная авиация, но Запад и дальше тянет с принятием этого решения. Так, партнеры истощают Россию силами Украины, но не дают много оружия для нашей победы.

На Мюнхенской конференции мы пытались убедить западных партнеров, что Украина должна победить быстро, потому что затяжная война – это проигрыш нашего государства. А если Россия победит – это спровоцирует гораздо больше проблем в мире, чем неопределенность, что будет с ней после нашей победы,

– рассказала исполнительный директор ЦПК.

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В Мюнхене поднимали вопросы Крыма

На Мюнхенской конференции безопасности также звучал вопрос Крыма. В частности, его поднимали бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес и российские оппозиционеры, которых пригласили на встречу.

Каленюк подчеркнула, что Украине нужно и дальше объяснять западным партнерам, что без деоккупации полуострова невозможно достичь мира и победы. Так, Россия держит в Крыму свои военные базы и блокирует наши порты. Как результат Зерновое соглашение является очень шатким, а от него зависит жизнь миллионов людей в мире, которые голодают.

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"Мы пытались убедить наших партнеров, что Крым должен быть уволен максимально быстро, а без современной авиации это невозможно сделать", – сообщила исполнительный директор ЦБК.

У Запада нет стратегии касательно проигравшей России

В общем, по словам Каленюк, ситуация не очень утешительная. Так, министр обороны Германии Борис Писториус сначала говорил, что Украина должна победить, а затем начал "давать заднюю".

Ни у Европы, ни у США нет стратегии, что делать с Россией после ее проигрыша. Наша задача – объяснить партнерам, какой должна быть эта стратегия и что с ней делать,

– подчеркнула исполнительный директор ЦПК.

К тому же наше государство должно объяснять Западу, что даже отстранение российского диктатора Владимира Путина не сделает ситуацию лучше. Ведь большинство россиян поражены "болезнью империализма" и лечить ее будет лечить по меньшей мере десятилетиями.

Многие говорили о вступлении Украины в НАТО

В то же время, страну-агрессора можно ограничить. Это возможно, если Украина получит необходимое количество оружия для освобождения своих территорий и станет членом Североатлантического альянса. Кстати, о вступлении нашего государства в НАТО на Мюнхенской конференции много говорили страны Балтии, Польша и Румыния.

"Наши настоящие друзья – это те, кто почувствовал вкус "русского мира" в истории. Они продвигают тезис, что нужно быстро дать Украине все необходимое для победы и ускорить процесс вступления Украины в НАТО", – подытожила исполнительный директор ЦПК.