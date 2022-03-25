Проигрыш Украины будет проигрышем и для Шольца, – эксперт по международной политике Краев

Украина буквально сломала выстроенную годами международную политику Германии. Победа украинцев в войне, которую начала Россия, будет иметь положительные последствия и для канцлера Олафа Шольца.

Это в эфире 24 канала высказал эксперт по международной политике Александр Краев. По его словам, ход российско-украинской войны важен для карьеры Олафа Шольца.

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Украина изменила политику Германии, – Краев

"Мы изменили весь ход внешней политики ФРГ со времени ее объединения", – заявил Александр Краев.

Практически Германия в первый раз выделяет оружие, дает практически беспроцентные кредиты, делает соответствующие шаги для одной из сторон конфликта.

Эксперт объяснил, что у Олафа Шольца только начинается политическая каденция. Ему и его правительству нужно закрепиться с определенным успехом.

"Проигрыш Украины в любом сценарии будет для него также проигрышем и поражением, и это ему точно запомнят. Поскольку у него только начало высокой должности, для него это очень опасно", – сказал Александр Краев.

Александр Краев о позиции Германии: смотрите видео