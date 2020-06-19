Партия пророссийского блогера Анатолия Шария легализует деньги для собственных нужд по схеме добровольных взносов. На людей, которые соглашаются становиться так называемыми "благодетелями" заводят уголовные дела.

Информацию об этом обнародовал журналист Сергей Иванов на своем ютуб-канале. Журналист позвонил нескольким "благодетелям" партии Шария, и они признали, что пожертвованные деньги не принадлежали им.

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Как работает схема "добровольных взносов" для партии Шария

Представители партии Шария дают людям деньги, чтобы те, используя свои счета ФЛП, осуществляли многотысячные переводы партии.

Фактически эти люди выполняют роль фиктивных прокладок для легализации средств, происхождение которых предстоит выяснить правоохранительным органам или же СБУ.

Одна из женщин, которой позвонил журналист, сказала, что ее сына до сих пор таскают по судам за переводы денег "шариивцам". Она отказалась снова участвовать в этой схеме.

Учитывая контент и месседжи Шария, не удивлюсь, если партия Шария – это детище службы внешней разведки России или другой спецслужбы государства-агрессора,

– предполагает Сергей Иванов.

Смотрите видео разоблачения Ивановым финансирования партии Шария: