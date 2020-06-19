Мого сина затягали по судах: як партія Шарія легалізує гроші та підставляє людей – відео
Партія проросійського блогера Анатолія Шарія легалізує гроші для власних потреб за схемою добровільних внесків. На людей, які погоджуються ставати так званими "благодійниками" заводять кримінальні справи.
Інформацію про це оприлюднив журналіст Сергій Іванов на своєму ютуб-каналі. Журналіст подзвонив декільком "благодійникам" партії Шарія. Вони визнали, що пожертвувані гроші не належали їм.
Радимо ознайомитись Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер
Як працює схема "добровільних внесків" для партії Шарія
- Представники партії Шарія дають людям гроші, щоб ті використовуючи свої рахунки ФОПів, здійснювали багатотисячні перекази партії.
- Фактично ці люди виконують роль фіктивних прокладок для легалізації коштів, походження яких мають з'ясувати правоохоронні органи, або ж СБУ.
- Одна з жінок, якій подзвонив журналіст сказала, що її сина досі тягають по судах через перекази грошей "шаріївцям". Вона відмовилась знову брати участь в цій схемі.
З огляду на контент і меседжі Шарія, не здивуюся, якщо партія Шарія – це дітище служби зовнішньої розвідки Росії або іншої спецслужби держави-агресора,
– припускає Сергій Іванов.
Дивіться відео викриття Івановим фінансування партії Шарія:
Хто такий Анатолій Шарій і чому він скандальний?Відомий в ютубі блогер з Києва, який є прихильником проросійського курсу України. Він негативно говорить про Україну, особливо про Революцію Гідності та українських ветеранів.
Шарій часто називає російсько-українську війну на Донбасі "громадянською війною". Усі його думки збігаються з меседжами російської пропаганди. Шарій часто критикує українську владу та ЗМІ, при цьому вигадуючи та перекручуючи інформацію.