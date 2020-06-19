Партія проросійського блогера Анатолія Шарія легалізує гроші для власних потреб за схемою добровільних внесків. На людей, які погоджуються ставати так званими "благодійниками" заводять кримінальні справи.

Інформацію про це оприлюднив журналіст Сергій Іванов на своєму ютуб-каналі. Журналіст подзвонив декільком "благодійникам" партії Шарія. Вони визнали, що пожертвувані гроші не належали їм.

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Як працює схема "добровільних внесків" для партії Шарія

Представники партії Шарія дають людям гроші, щоб ті використовуючи свої рахунки ФОПів, здійснювали багатотисячні перекази партії.

Фактично ці люди виконують роль фіктивних прокладок для легалізації коштів, походження яких мають з'ясувати правоохоронні органи, або ж СБУ.

Одна з жінок, якій подзвонив журналіст сказала, що її сина досі тягають по судах через перекази грошей "шаріївцям". Вона відмовилась знову брати участь в цій схемі.

З огляду на контент і меседжі Шарія, не здивуюся, якщо партія Шарія – це дітище служби зовнішньої розвідки Росії або іншої спецслужби держави-агресора,

– припускає Сергій Іванов.

Дивіться відео викриття Івановим фінансування партії Шарія: