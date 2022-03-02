Происходит формирование Иностранного легиона территориальной обороны Украины
2 марта 2022 , 12:40Читати новину українською
Источник:ЦЕНТР ПРОТИВОДИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ
Мир не оставил Украину одной в борьбе против нападения России. Люди из разных стран бросились помогать защищаться от оккупанта.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что сейчас происходит формирование Иностранного легиона территориальной обороны Украины.
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Известно, что он будет состоять из граждан других государств, изъявивших желание воевать против России.
Работники Центра разработали для всех иностранцев, желающих защищать границы, алгоритм вступления в Иностранный легион территориальной обороны Украины.
Смотрите инструкцию: