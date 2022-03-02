Мир не оставил Украину одной в борьбе против нападения России. Люди из разных стран бросились помогать защищаться от оккупанта.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что сейчас происходит формирование Иностранного легиона территориальной обороны Украины.

Важно Забыли, куда мы их шлем: вражеский корабль подошел к Одессе на расстоянии видимости

Известно, что он будет состоять из граждан других государств, изъявивших желание воевать против России.

Работники Центра разработали для всех иностранцев, желающих защищать границы, алгоритм вступления в Иностранный легион территориальной обороны Украины.

Смотрите инструкцию: