Произойдет полное фиаско, – спикер Тихановской о вероятном наступлении Беларуси на Украину

Владимир Путин хочет втянуть в войну с Украиной Беларусь. Александр Лукашенко понимает, что это будет настоящим провалом, потому пытается выкрутиться.

Об этом в эфире 24 канала сказала спикер Светланы Тихановской Анна Красулина. Она подчеркнула, что белорусская армия не хочет воевать.

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"Белорусская армия не хочет воевать. Тем более против Украины. Тем более, когда они видят, что происходит", – отметила Красулина.

На самом деле, произойдет полное фиаско (если Беларусь пойдет в наступление – 24 канал), Лукашенко уже об этом догадывается, а Путин – еще нет,

– заявила спикер.

Почему Лукашенко пытается выкрутиться

В Беларуси понимают, что это не блицкриг.

"Лукашенко хотел тихонько присоединиться и пройти парадом. Он хотел войском погулять и зайти в Киев, стоять рядом с Путиным в роли союзника. Однако, зная состояние белорусов в боевых войсках, они не такие уж и боевые", – заверила Красулина.

Также большое преимущество в том, что создаются белорусские формирования в украинской армии.

Если белорусские войска бросят против Украины, они будут знать, куда перейти. У них теперь есть точка перехода: не пленение, не дезертирство, а воевание на стороне белорусского народа. Это опасно для Лукашенко и он это понимает,

– подытожила спикер Тихановской.

Красулина о возможном наступлении Беларуси: смотрите видео