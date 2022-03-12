Произойдет полное фиаско, – спикер Тихановской о вероятном наступлении Беларуси на Украину
Владимир Путин хочет втянуть в войну с Украиной Беларусь. Александр Лукашенко понимает, что это будет настоящим провалом, потому пытается выкрутиться.
Об этом в эфире 24 канала сказала спикер Светланы Тихановской Анна Красулина. Она подчеркнула, что белорусская армия не хочет воевать.
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"Белорусская армия не хочет воевать. Тем более против Украины. Тем более, когда они видят, что происходит", – отметила Красулина.
На самом деле, произойдет полное фиаско (если Беларусь пойдет в наступление – 24 канал), Лукашенко уже об этом догадывается, а Путин – еще нет,
– заявила спикер.
Почему Лукашенко пытается выкрутиться
В Беларуси понимают, что это не блицкриг.
"Лукашенко хотел тихонько присоединиться и пройти парадом. Он хотел войском погулять и зайти в Киев, стоять рядом с Путиным в роли союзника. Однако, зная состояние белорусов в боевых войсках, они не такие уж и боевые", – заверила Красулина.
Также большое преимущество в том, что создаются белорусские формирования в украинской армии.
Если белорусские войска бросят против Украины, они будут знать, куда перейти. У них теперь есть точка перехода: не пленение, не дезертирство, а воевание на стороне белорусского народа. Это опасно для Лукашенко и он это понимает,
– подытожила спикер Тихановской.
Красулина о возможном наступлении Беларуси: смотрите видео