Пожар случился в 5-этажном здании на улице Маловского, 10. Спасателям об этом сообщили примерно в 16:30. Люди в результате инцидента не пострадали.

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Спасатель тушит возгорание в Одесской морской академии / Фото ГСЧС

Назвали вероятную причину

В это помещение на территории академии спасатели отправились незамедлительно. Отмечают, что у данного инцидента был повышенный номер вызова. Впоследствии стало известно, что пожар повлекло короткое замыкание.



Место возгорания в Одесской морской академии / Фото ГСЧС

По приезду они установили, что горит комната технического назначения на 1 этаже. Общая площадь возгорания составила 15 метров квадратных. Для того, чтобы полностью потушить пламя, понадобилось примерно 20 минут. К этому привлекли 36 спасателей.



Пожарники работают в Одесской морской академии / Фото ГСЧС

Другой пожар в учебном заведении

1 октября сообщили, что в Киеве загорелась инженерная гимназия в Дарницком районе. Это произошло примерно в 10 часов, когда там продолжались уроки. Дым быстро охватил почти все заведение и затянул его крышу.

Из заведения сразу начали эвакуировать учеников и персонал. Впоследствии стало известно, что в классах тогда были 1 500 учеников. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.