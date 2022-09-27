Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы.

Внимание Военное положение: когда мужчинам разрешат выезжать за границу

Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу,

– призывали пограничники.

Но для пешеходов пункт пропуска работает в обычном режиме, и их оформление осуществляется согласно правилам.

Справка. По данным ГПСУ, в Украину за прошедшие сутки, 26 сентября, прибыло более 31 тысячи человек, почти 29 тысяч из них – украинцы.

Ранее удалось разблокировать работу пропускного пункта "Ягодин" на границе Украины и Польши. К слову, из-за блокирования проезда грузовиков на пропускном пункте "Ягодин" Украина ежедневно теряла миллионы гривен, которые могли бы поступать в государственный бюджет.

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