Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби.
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Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі,
– закликали прикордонники.
Але для пішоходів пункт пропуску працює в режимі зазвичай і їх оформлення здійснюється згідно з правилами.
Раніше вдалось розблокувати роботу пропускного пункту "Ягодин" на кордоні України та Польщі. До слова, через блокування проїзду вантажівок на пропускному пункті "Ягодин" Україна щодня втрачала мільйони гривень, які б могли надходити до державного бюджету.
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