Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби.

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Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі,

– закликали прикордонники.

Але для пішоходів пункт пропуску працює в режимі зазвичай і їх оформлення здійснюється згідно з правилами.

Довідка. За даними ДПСУ, в Україну минулої доби, 26 вересня, прибула понад 31 тисяча осіб, майже 29 тисяч з них – українці.

Раніше вдалось розблокувати роботу пропускного пункту "Ягодин" на кордоні України та Польщі. До слова, через блокування проїзду вантажівок на пропускному пункті "Ягодин" Україна щодня втрачала мільйони гривень, які б могли надходити до державного бюджету.

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