Производитель халяльного мяса из Киевской области привлек 15 миллионов долларов инвестиций

Мясоперерабатывающее предприятие "Агроторговый дом" из города Тараща в Киевской области демонстрирует, как привлекать иностранные инвестиции, перестроить производство и покорить рынок. Компания смогла привлечь 15 миллионов долларов ливано-иорданских средств и обновить производственные мощности.

Теперь компания будет производить и экспортировать в страны Ближнего Востока замороженные полуфабрикаты. Это продукты добавленной стоимости, не требующие больших экспортных мощностей. А до полномасштабной войны предприятие выращивало, выкармливало и экспортировало живым весом крупный рогатый скот из Украины.

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Продукция ООО "МП Агроторговый дом" имеет сертификаты HACCP и HALAL. И это важно не только для экспорта в страны Ближнего Востока, но и для мусульман, которые живут и воюют в Украине.

Сейчас в украинской армии мы видим процесс кристаллизации украинской политической нации, когда этнические украинцы, евреи, узбеки, крымские татары, чеченцы, ингуши – все взяли оружие и защищают Украину. Очень много мусульман, и они все одинаково со всеми мужественно защищают нашу страну. У них есть определенные пожелания по поводу пищевых продуктов, и здесь предприятие сделало очень мощный шаг,

– отметил председатель Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Для Крыма, для крымских татар это важно. Все будут следить за такими новыми предприятиями, чтобы они вырывались вперед", – добавил он.

Рефат Чубаров / Фото "МП Агроторговый дом"

Обновление мощностей "МП Агроторговый дом" даст 300 новых рабочих мест для Киевской области. А также это четкий сигнал, что в украинскую победу и дальнейшее развитие верят во всем мире.

Александр Гайду / Фото "МП Агроторговый дом"

Сегодня мы видим открытие нового очень мощного предприятия. Очень надеюсь, что это яркий пример для движения нашей страны к победе. Ведь мы видим веру в нашу победу инвесторов, которые вложились в это предприятие. Также это рабочие места, налоги, экспорт продукции и валютная выручка для нашего государства,

– подчеркнул глава Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Александр Гайду.

МП "Агроторговый дом" содержит 15 тысяч голов собственного крупного рогатого скота. Для производства полуфабрикатов используются современные технологии обваливания, вакуумирования и шоковой заморозки при – 38 °С.