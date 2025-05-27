Это, вероятно, является частью более широких усилий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Там во вторник, 27 мая, обнародовали отчет.

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Какие возможности России сейчас

Аналитики приводят оценки Киева, согласно которым, Москва имеет арсенал из 500 баллистических ракет. В то же время наращивает производство беспилотников типа "Шахед" и может производить около 100 единиц в день, что в 4 – 5 раз больше, чем в конце 2024 года.

Все более масштабные российские пакетные удары согласуются с сообщениями о том, что Россия значительно наращивает производство "Шахедов", а также возможности производства и хранения ракет,

– говорится в отчете.

По мнению экспертов усилия России увеличить собственное производство БпЛА и ракет, а также текущая адаптация этих ударных комплексов, вероятно, является частью более широких усилий Москвы по подготовке к длительной войне в Украине и, возможно, будущей войны с НАТО.

Ранее в ISW сообщали, что Кремль использует масштабные удары и все более агрессивную риторику, чтобы убедить Запад в якобы неизбежной победе России. В то же время Москва стремится навязать мысль о бесполезности дальнейшей поддержки Украины.