О ключевых вещах, что нужны для изготовления дронов разработчики рассказали 24 Каналу.

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Какие изменения считают необходимыми производители дронов?

24 Канал задал вопрос производителям дронов. В компании TechEx говорят, что Украина должна провести масштабные инвестиции в глубокие технологии, стабильность и безопасность производства, а также экспорт в партнерстве с ЕС.

Представители компании говорят, что для стабильности и эффективности производства необходимо иметь:

долгосрочные контракты – должны быть государственные заказы на годы вперед, чтобы было возможно вкладывать средства в автоматизацию, расширение линий и производство электроники в Украине;

доступное финансирование на глубокую локализацию – речь идет о грантах, льготные кредиты, которые могут помочь наладить производство высокотехнологичных составляющих, в частности камер, материала для рам, двигателей, электроники;

защита производств и поставщиков – обеспечение физической защиты производственных мощностей, складов и R&D-центров, а также их рассредоточение по регионам;

расширение сотрудничества с ЕС и создание совместных предприятий.

Алексей Жулинский, руководитель производителя дронов на оптоволокне 3DTech, считает, что ключевым фактором успешных инноваций в оборонной отрасли является возможность для производителя видеть горизонт планирования и чувствовать поддержку со стороны государства. Кроме этого, качественная разработка всегда требует инвестиций ресурса, времени и специалистов. Все это возможно только при наличии долгосрочных контрактов, которые обеспечивают предсказуемость и позволяют предприятиям вкладываться в R&D.

Важно создать прозрачную конкурентную среду между производителем и заказчиком. Тогда производитель будет формировать свое планирование исходя из актуальных заказов, потому что сейчас часто приходится работать "на вчера". Речь не обязательно о работе по предоплате, впрочем, у производителя должна быть уверенность в том, что заказ у него есть. Для реализации таких контрактов помогла бы кредитная инвестиционная программа,

– отметил руководитель 3DTech.

Отдельной проблемой называет Жулинский налоговую нагрузку. По его словам, украинский производитель комплектующих к дронам платит НДС, тогда как импорт из Китая – нет.

Соучредитель производителя дронов VYRIY Дмитрий Бабенко отметил, что прежде всего со стороны государства нужно предоставить правильные ориентиры для производителей.

Что нужно для того, чтобы в Украине стали больше производить дронов, которые нужны по состоянию на сейчас и будут менять ход войны – это создать реальный рынок. Государство это уже делает. Первый шаг – возможность бригадам закупать продукцию напрямую у производителей: военные не будут покупать то, что не нужно или не работает,

– сказал Бабенко.

Второй шаг, по словам Дмитрия, – это создание DOT-Chain Defence. С помощью такой системы военные самостоятельно могли бы выбирать то, что им нужно, а производители взамен будут иметь стимул делать то, что нужно фронту, технологически совершенствовать продукцию и увеличивать ее количество.