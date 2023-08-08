Украина будет системно работать, чтобы больше производить собственного продукта, который по техническим характеристикам превосходит Javelin. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин во время телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о производстве

Его увеличивают для нужд фронта.

Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее ни производили сейчас, ее будет недостаточно,

– подчеркнул Камышин.

По словам министра, "Стугна" превосходит ПТРК Javelin "по всем техническим параметрам", поэтому в министерстве работают, чтобы своего продукта было больше. В планах – борьба за внешние рынки.

Как дела с оборонно-промышленным комплексом

Украинский ОПК растет, ведь государство переводит экономику на военные рельсы. Гражданские предприятия начинают выпускать оборонную продукцию, а доля госсектора в секторе обороны уменьшается.

Александр Камышин приводит следующие цифры:

в феврале 2023 года в Украине было по 2 поставщика корпусов мин 82 миллиметров и 120 миллиметров, а сегодня их количество выросло соответственно до 14 и 13.

До войны, в феврале 2022 года, 80% отрасли ОПК составил госсектор – сегодня меньше.

Министр считает, что это положительные результаты.

И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках,

– прогнозирует он.

Проводить приватизацию не планируют. Уменьшение доли госсектора будет естественным процессом, ведь "частные компании развиваются быстрее государственных".

Ранее Александр Камышин дал интервью The New York Times, где рассказал, что за июль 2023 года украинский ОПК произвел больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год.

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Другие украинские оборонные разработки

Во время войны очень важно давать фронту достаточное количество оружия. Также как ответ на вызовы появляются новые образцы вооружения.

К примеру, ракета "Трембита", которую разработчики называют народной, должна стать приманкой для российской ПВО. Ее легко производить, а также невозможно уничтожить место производства: создавать "Трембиту" можно даже в гараже. Процесс производства украинской ракеты показал французский телеканал.