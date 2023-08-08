В настоящее время украинский беспилотник SpyGun проходит тестирование в зоне боевых действий. Он предназначен для разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.
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Способен работать на расстоянии 50 км
Беспилотный летательный аппарат создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.
Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.
Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.
Помимо этого, SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют пленировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.
Характеристики дрона:
- Время полета без посадки - 120-160 мин.
- Максимальная высота полета - 1500 м.
- Рабочая высота - 500-600 м.
- Скорость - 90 км/ч.
- Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.
К тому же, с помощью беспилотника можно записывать фото и видео на бортовой носитель.
БПЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса. Именно это позволяю "шпиону" быть незаметным во время работы.
Использование украинских дронов на поле боя
- Российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" удовлетворялся. Корабль подвели украинские дроны во время атаки на Новороссийск. В то же время россияне рассказывают, что ничего страшного не произошло.
- Российские пропагандисты не могут поверить Украина создает беспилотные морские дроны-камикадзе В студии Ольги Скабеевой россиянин устроил истерику. Так называемый российский военный "эксперт" Игорь Коротченко даже призвал российских дипломатов пойти пожаловаться в ООН. Мол, их "оскорбляют украинцы".
- Алексей Данилов прокомментировал недавние спецоперации СБУ и ВМС Украины, в результате которых к военным кораблям России пришел "хлопок". Он дал понять, что враждебные цели сделают хорошую рекламу украинскому оружию. Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой боевой задачей становятся более точными, а их операторы – более опытными.