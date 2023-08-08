В настоящее время украинский беспилотник SpyGun проходит тестирование в зоне боевых действий. Он предназначен для разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

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Способен работать на расстоянии 50 км

Беспилотный летательный аппарат создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.

Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

Помимо этого, SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют пленировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Характеристики дрона:

Время полета без посадки - 120-160 мин.

Максимальная высота полета - 1500 м.

Рабочая высота - 500-600 м.

Скорость - 90 км/ч.

Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

К тому же, с помощью беспилотника можно записывать фото и видео на бортовой носитель.

БПЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса. Именно это позволяю "шпиону" быть незаметным во время работы.

Использование украинских дронов на поле боя