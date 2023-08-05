Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал август особенно удачным месяцем для украинских охотников. Об этом он написал в своих соцсетях.
Читайте также Прятаться некуда: может ли Россия переместить корабли после атаки на "Оленегорский горняк"
Украина совершенствует свои дроны
Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой боевой задачей становятся точнее, а их операторы – более опытными. Также растет эффективность боевого слаживания. По его словам, производители беспилотников получают возможности для усовершенствования тактико-технических характеристик своей продукции.
Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения,
– написал он.
Секретарь СНБО уверен, что украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков. Ведь его техника прошла уникальное боевое испытание.
Что этому предшествовало
- В ночь на 5 августа у Крымского моста раздались взрывы. Впоследствии выяснилось, что морской беспилотник атаковал российский танкер Sig. А за день до этого надводные дроны подбили вражеский десантный корабль "Оленегорский горняк".
- После этого представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что военный флот России не так уж и неуязвим. По его словам, российские оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности.
- Напомним, Украина официально объявила о военной угрозе. Режим угрозы действует с 4 августа в районе 6 черноморских портов страны-агрессора.