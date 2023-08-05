Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал август особенно удачным месяцем для украинских охотников. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Украина совершенствует свои дроны

Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой боевой задачей становятся точнее, а их операторы – более опытными. Также растет эффективность боевого слаживания. По его словам, производители беспилотников получают возможности для усовершенствования тактико-технических характеристик своей продукции.

Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения,

– написал он.

Секретарь СНБО уверен, что украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков. Ведь его техника прошла уникальное боевое испытание.

Что этому предшествовало