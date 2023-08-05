Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что атаки на российские корабли – это "не сигналы" для окупантов, пишет 24 Канал. По его словам, Россия столкнулась с последствиями агрессии против Украины.

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Атаки на российские корабли прекратятся, когда оккупанты покинут территорию Украины

Представитель разведки отметил, что российский флот и военно-морские силы оказались уязвимы перед угрозой меньших, но современных средств, то есть надводных дронов.

Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации р*шистов в Украину. Собственно то, что они думали будет работать им на пользу, именно их флот и военно-морские силы – в современных условиях кажется не таким уж не уязвимым для других меньших, но более современных средств,

– сказал Юсов.

Он подчеркнул, что оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всей территории – на суше и в оккупированном украинском море.

"Конечно, это все прекратится, когда оккупанты покинут нашу территорию и суверенитет Украины будет восстановлен", – добавил Юсов.

Представитель разведки сообщил, что врагу будет проблематично в ближайшее время восстановить российский десантный корабль "Оленегорский горняк".

По его словам, после атаки у десантного корабля значительные повреждения. В то же время Юсов рассказал, что конструкция корабля делалась не в России, что тоже, похоже, усложняет его восстановление.

"В ближайшее время его не увидим. Однако у них есть другие суда", – добавил он.

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