Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что атаки на российские корабли – это "не сигналы" для окупантов, пишет 24 Канал. По его словам, Россия столкнулась с последствиями агрессии против Украины.
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Атаки на российские корабли прекратятся, когда оккупанты покинут территорию Украины
Представитель разведки отметил, что российский флот и военно-морские силы оказались уязвимы перед угрозой меньших, но современных средств, то есть надводных дронов.
Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации р*шистов в Украину. Собственно то, что они думали будет работать им на пользу, именно их флот и военно-морские силы – в современных условиях кажется не таким уж не уязвимым для других меньших, но более современных средств,
– сказал Юсов.
Он подчеркнул, что оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всей территории – на суше и в оккупированном украинском море.
"Конечно, это все прекратится, когда оккупанты покинут нашу территорию и суверенитет Украины будет восстановлен", – добавил Юсов.
Представитель разведки сообщил, что врагу будет проблематично в ближайшее время восстановить российский десантный корабль "Оленегорский горняк".
По его словам, после атаки у десантного корабля значительные повреждения. В то же время Юсов рассказал, что конструкция корабля делалась не в России, что тоже, похоже, усложняет его восстановление.
"В ближайшее время его не увидим. Однако у них есть другие суда", – добавил он.
Российские корабли атаковали дроны: что известно
- Ночью 4 августа СБУ и ВМС провели операцию, в результате которой надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" возле морского порта в Новороссийске.
- Хотя Россия пыталась скрыть атаку на десантный корабль, в СБУ вдребезги разбили ложь оккупантов, опубликовали видео атаки на "Оленегорский горняк". В СБУ сообщили, что корабль получил серьезную пробоину.
- Оккупантам удалось дотащить "Оленегорский горняк" до морского порта в Новороссийске. Президент Владимир Зеленский, комментируя удар по кораблю, заявил, что война возвращается туда, откуда пришла.
- Ночью 5 августа СБУ совместно с ВМС нанесла удар дроном по крупному российскому танкеру SIG. Находящийся под санкциями США танкер транспортировал топливо для российских войск.
- Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что танкер был законной целью, поскольку находился в территориальных водах Украины