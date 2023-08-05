Секретар РНБО Олексій Данілов назвав серпень особливо вдалим місяцем для українських мисливців. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Україна вдосконалює свої дрони

Данілов заявив, що українські бойові безпілотники та морські дрони з кожним бойовим завданням стають точнішими, а їхні оператори – досвідченішими. Також зростає ефективність бойового злагодження. За його словами, виробники безпілотників отримують можливості для вдосконалення тактико-технічних характеристик своєї продукції.

Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння,

– написав він.

Секретар РНБО впевнений, що український ВПК стане одним з основних світових гравців. Адже його техніка пройшла унікальне бойове випробування.

Що цьому передувало