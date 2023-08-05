Секретар РНБО Олексій Данілов назвав серпень особливо вдалим місяцем для українських мисливців. Про це він написав у своїх соцмережах.
Читайте також Ховатися нема куди: чи може Росія перемістити кораблі після атаки на "Оленегорський горняк"
Україна вдосконалює свої дрони
Данілов заявив, що українські бойові безпілотники та морські дрони з кожним бойовим завданням стають точнішими, а їхні оператори – досвідченішими. Також зростає ефективність бойового злагодження. За його словами, виробники безпілотників отримують можливості для вдосконалення тактико-технічних характеристик своєї продукції.
Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння,
– написав він.
Секретар РНБО впевнений, що український ВПК стане одним з основних світових гравців. Адже його техніка пройшла унікальне бойове випробування.
Що цьому передувало
- У ніч на 5 серпня біля Кримського мосту пролунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що морський безпілотник атакував російський танкер Sig. А за день до цього надводні дрони підбили ворожий десантний корабель "Оленегорский горняк".
- Після цього представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що військовий флот Росії не такий вже й невразливий. За його словами, російські окупанти не можуть почуватися в безпеці.
- Нагадаємо, Україна офіційно оголосила про військову загрозу. Режим загрози діє від 4 серпня в районі 6 чорноморських портів країни-агресорки.