Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. По его словам, Россия может усилить охрану в Новороссийске.

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"Локацию уже нет возможности менять, потому что больше нет портов. Сейчас корабли России расположены практически во всех пунктах базирования в Черном море. Прятаться некуда. Можно оставить Черное море. Поэтому они будут усиливать охрану порта в Новороссийске", – считает он.

Россияне не ожидали такой атаки

Андрей Рыженко убежден, что страна-агрессорка не ожидала атаки на бухту в Новороссийске. Иллюминаторы корабля "Оленегорский горняк" даже не были запаяны.

Это фактор внезапности. Для нас это положительно, но думаю, что враг сейчас будет серьезно пересматривать все это. Россияне дополнительно ставят на свои корабли пулеметы и мелкокалиберную артиллерию времен Второй мировой войны для борьбы с такими целями. Я думаю, они усилятся,

– сказал он.

Рыженко об атаке на "Оленегорский горняк": смотрите видео

Защита от вражеских ракетных атак

Как отметил военный эксперт, сейчас оккупанты собирают ракеты, чтобы осенью и зимой бить по критической инфраструктуре Украины. Потому Украине нужны средства для сдерживания и уничтожения врага.

Параллельно следует развивать другие платформы, которые позволят нам проектировать нашу силу для сдерживания и уничтожения врага. Это могут быть ракетные катера как экипажные, так и безэкипажные, что несут противокорабельные ракеты. В комбинации это будет серьезная угроза для россиян,

– добавил Рыженко.

Атака на "Оленегорский горняк": главное