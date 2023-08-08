Зараз український безпілотник SpyGun проходить тестування у зоні бойових дій. Він призначений для розвідки, але за необхідності його можна використовувати та для коригування вогню.

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Здатен працювати на відстані 50 кілометрів

️Безпілотний літальний апарат створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління.

Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.

Крім цього, SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Характеристики дрона:

Час польоту без посадки – 120 – 160 хвилин.

Максимальна висота польоту – 1500 метрів.

Робоча висота – 500 – 600 метрів.

Швидкість – 90 кілометрів на годину.

Камери – курсова онлайн та GoPro.

До того ж за допомогою безпілотника можна записувати фото та відео на бортовий носій.

БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу. Саме це дозволяю "шпигуну" бути непомітним під час роботи.

Використання українських дронів на полі бою