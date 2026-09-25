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24 Канал Новости политики Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет для Patriot, – Зеленский
25 сентября, 11:55
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Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет для Patriot, – Зеленский

Вероника Соцкова

Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot. Американский лидер сообщил ему об этом во время их последней встречи.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами 25 сентября.

Что известно о передаче Украине лицензий на производство Patriot?

Зеленский рассказал о решении Дональда Трампа относительно того, возможности производства в Украине ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

"Так, я принял окончательное решение: Украина получит лицензии на производство ракет Patriot", 
– передал слова Трампа Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что во время встречи поднял вопрос об ускорении процесса получения соответствующих лицензий. Тогда президент Украины говорил, что Трамп положительно относится к такой возможности, однако конкретного решения еще не было.

 