Военный аналитик и волонтер Тарас Чмут в соцсети Х рассказал о темпах производства этих бомбардировщиков.

Смотрите также Россияне планируют наступление на Боровую: какая ситуация на участке фронта и что задумал враг

Производство Су-34

Тарас Чмут рассказал, что в июне ВКС России получили вторую партию бортов, изготовленных на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Предположительно, речь идет о 2 самолетах.

Таким образом, всего было изготовлено:

7 опытных прототипов и 5 предсерийных бортов;

126 серийных по контрактам 2010-20 годов;

20 у 2022;

12 у 2023;

4 в 2024 году.

"И того 160 серийных строевых бортов. Здесь нет выводов, просто цифры", – написал Чмут.

К слову, на днях в ISW сообщили, что Вооруженные силы Украины за первые полгода 2024 года повредили или уничтожили более 30 российских военных самолетов. Речь идет о 9 самолетах Су-25, 1 самолет Су-57, 2 самолета МиГ-31, примерно 13 самолетов Су-34, 2 самолета Су-35, 2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, 1 десантный командно-штабной самолет Ил-22М11 и 1 стратегический бомбардировщик Ту-22М3.