Производство спирта в Украине: как повлияет отмена госмонополии

Депутаты демонополизировали производство спирта. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении. За него проголосовали 293 народных депутата. Если документ примут в целом, то с января 2020 года производством спирта смогут заниматься все, кто получит лицензии.

Что предусматривает законопроект

После представления Зеленским документа в Верховную Раду эксперты начали активно обсуждать его целесообразность.

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спирт сможет производить и продавать любой субъект хозяйствования после получения лицензии;

оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей при наличии лицензии могут осуществлять медицинские и зооветеринарные заведения.

введение полной либерализации экспорта спирта из Украины;

экспортировать этиловый спирт смогут субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Чего ожидают от демонополизации Укрспирта

Потерять работу боятся тысячи работников спиртового гиганта "Укрспирт". Ведь госмонополию на производство спирта хотят отменить, а предприятия – приватизировать.

Все – для вывода рынка из тени. Пугает то, что предприятия может постигнуть судьба сахарных заводов: многие из них обанкротились после приватизации. Тем более, что сейчас из 80 спирзаводов работают только 15. А потребности водочников еще меньше.

Демонополизация должна идти вместе с приватизацией. Боимся, чтобы не было сокращения рабочих мест, чтобы просто не порезали на металлолом,

– отметил Виталий Сосницкий, председатель профсоюза ГП "Укрспирт".

Демонополизировать коррумпированный Укрспирт – инициатива президента. Его законопроект предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины и то, что его производством смогут заниматься все, кто получит лицензии. Ведь сейчас 50% отечественного спирта – на "черном рынке".

Что известно об Укрспирте

Является монополистом спиртовой отрасли Украины. Владеет 41 заводом по производству спирта из более чем 80 зарегистрированных в Украине.



Во всем мире только два государства имеют монополию на производство спирта – Украина и Беларусь. В мире спиртовой рынок давно демонополизировали из-за неприбыльности.

Контроль над спиртовым гигантом приписывали одному из лидеров "Народного фронта" и товарищу экс-премьера Яценюка – Андрею Иванчуку. По крайней мере, в этом его обвинял бывший министр агропромышленного комплекса Игорь Швайка.



Андрей Иванчук

Сейчас же в желании присвоить заводы Укрспирта подозревают другого олигарха – Бориса Кауфмана. Об этом говорится в расследовании программы "Деньги".

В нем журналисты называют недавно назначенного руководителя Укрспирта Сергея Блескуна "серым кардиналом" одесского бизнесмена.



Борис Кауфман

В том, что бояться приватизации не стоит, убеждают и эксперты. Большей коррупции, чем сейчас, уверяют, не будет. Заводы, например, будут продавать через систему Prozorro, будет открытый конкурс.

Если есть где коррупция в украинском государстве, то там, где есть украинское государство. Укрспирт – одна из самых коррумпированных государственных организаций. Даже криминал, а не олигархи! Когда будет частный владелец, они будут уже контролируемыми,

– отметил экономический эксперт Сергей Фурса.

Ожидается, что модернизированная отрасль ежегодно будет приносить государству дополнительные 8-10 миллиардов гривен прибыли. Но какие экономические последствия ожидают Украину – не берется прогнозировать никто.