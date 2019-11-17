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      Виробництво спирту в Україні: як вплине скасування держмонополії

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      Депутати демонополізували виробництво спирту. Відповідний законопроєкт підтримали в першому читанні. За нього проголосували 293 народних депутати. Якщо документ приймуть в цілому, то з січня 2020 року виробництвом спирту зможуть займатися усі, хто отримає ліцензії.

      Що передбачає законопроєкт

      Після подання Зеленським документу до Верховної Ради експерти почали активно дискутувати щодо його доцільності.

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      • спирт зможе виробляти та продавати будь-який суб'єкт господарювання після одержання ліцензії;
      • гуртову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей за наявності ліцензії можуть здійснювати медичні та зооветеринарні заклади.
      • запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
      • експортувати етиловий спирт зможуть суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

      Чого очікують від демонополізації Укрспирту

      Втратити роботу бояться тисячі працівників спиртового гіганта "Укрспирт". Адже держмонополію на виробництво спирту хочуть скасувати, а підприємства – приватизувати. 

      Усе – для виведення ринку з тіні. Лякає те, що підприємства може спіткати доля цукрових заводів: чимало їх збанкрутіли після приватизації. Тим більше, що нині із 80 спирзаводів працюють лише 15. А потреби горілчаників ще менші.

      Демонополізація має йти разом з приватизацією. Боїмося, щоб не було скорочення робочих місць, щоб просто не порізали на металолом,
      – наголосив Віталій Сосницький, голова профспілки ДП "Укрспирт".

      Демонополізувати корумпований Укрспирт – ініціатива президента. Його законопроєкт передбачає повну лібералізацію експорту спирту з України і те, що його виробництвом зможуть займатися усі, хто отримає ліцензії. Бо нині 50% вітчизняного спирту – на "чорному ринку".

      Що відомо про УкрспиртЄ монополістом спиртової галузі України. Володіє 41 заводом з виробництва спирту із понад 80 зареєстрованих в Україні.

      В усьому світі лише дві держави мають монополію на виробництво спирту – Україна та Білорусь. У світі спиртовий ринок давно демонополізували через неприбутковість.

      Контроль над спиртовим гігантом приписували одному із лідерів "Народного фронту" і товаришу експрем'єра Яценюка – Андрію Іванчуку. Принаймні, у цьому його звинувачував колишній міністр агропромислового комплексу Ігор Швайка.

      Андрій Іванчук
      Андрій Іванчук

      Нині ж у бажанні присвоїти заводи Укрспирту підозрюють іншого олігарха – Бориса Кауфмана. Про це йдеться у розслідуванні програми "Гроші".

      У ньому журналісти називають нещодавно призначеного керівника Укрспирту Сергія Блескуна "сірим кардиналом" одеського бізнесмена.

      Борис Кауфман
      Борис Кауфман

      У тому, що боятися приватизації не варто, переконують і експерти. Більшої корупції, ніж зараз, запевняють, не буде. Заводи, наприклад, продаватимуть через систему Prozorro, буде відкритий конкурс.

      Якщо є десь корупція в українській державі, то там, де є українська держава. Укрспирт – одна з найбільш корумпованих державних організацій. Навіть кримінал, а не олігархи! Коли буде приватний власник, вони будуть вже контрольовані,
      – зазначив економічний експерт Сергій Фурса.

      Очікують, що модернізована галузь щороку приноситиме державі додаткові 8-10 мільярдів гривень прибутку. Та які саме економічні наслідки чекають на Україну – не береться прогнозувати ніхто.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Верховна Рада Укрспирт Алкоголь Алкогольний ринок
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