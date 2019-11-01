Тіньові ринки спирту: яких збитків зазнає держава і як з цим боротимуться

Президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки на Тернопільщину заявив, що нині 55% виробництва спирту в Україні перебуває у тіні. Водночас в Офісі президента наголосили: через такі оборудки держава недоотримує близько 8 мільярдів гривень.

У Тернополі Володимир Зеленський також зазначив, що через значну частку тіньового ринку в області працює лише 4 з 11 заводи з виробництва спирту, повідомляє Офіс Президента.

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Проблеми зі сферою виробнитцва спирту: головні тези

Продаж контрафакту в інтернеті:

президент підкреслив, що нині в інтернеті можна придбати 10 літрів горілки всього за 370 гривень, тобто пляшка коштує лише 15-18 гривень. Водночас в магазині вартість горілчаної продукції становить 80-100 гривень;

президент підкреслив, що нині в інтернеті можна придбати 10 літрів горілки всього за 370 гривень, тобто пляшка коштує лише 15-18 гривень. Водночас в магазині вартість горілчаної продукції становить 80-100 гривень; Фінансові втрати "Укрспирту" через тіньовий ринок:

заступниця керівника ОПУ Юлія Ковалів розповіла, що за 3 роки фінансові результати "Укрспирту" зменшилися майже уп'ятеро. Так, прибуток скоротився з 97 мільйонів гривень до майже нуля. Натомість сума сплачених податків так само зменшилась з 30 мільйонів майже до нуля;

заступниця керівника ОПУ Юлія Ковалів розповіла, що за 3 роки фінансові результати "Укрспирту" зменшилися майже уп'ятеро. Так, прибуток скоротився з 97 мільйонів гривень до майже нуля. Натомість сума сплачених податків так само зменшилась з 30 мільйонів майже до нуля; Втрати держбюджету від тіньових оборудок:

Юлія Ковалів також заявила, що держава через тіньові ринки щороку недоотримує у бюджети близько 8 мільярдів гривень акцизу. Це створює проблеми з виплатою зарплат, будівництвом доріг тощо.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що він та уряд не миритимуться з існуванням тіньового ринку спирту та спільно працюють над його ліквідацією. Він вже подав до Ради законопроєкт, покликаний вирішити проблеми у цій сфері.

До слова: У Мінекономіки розповіли, що планують робити із спиртовими заводами

Цей документ передбачає механізм видачі ліцензій та можливість з початку 2020 року виробляти спирт лише за ними.

У такий спосіб ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. І якщо виробник попадеться на виготовленні "лівого" спирту, він буде позбавлений ліцензії та права на виробництво спирту не менше ніж на п'ять років. Я думаю, це дуже справедливо. По-іншому не може бути. Ми готові до цього. Уряд готується. Чесний конкурс – чесні ліцензії,

– наголосив президент.

Президентський законопроєкт передбачає чотири кроки: