Проявление слабости, – политолог о решении Канады вернуть Германии российские турбины

Канада решила предоставить Германии турбину Siemens для газопровода "Северный поток". Эксперты и дипломаты считают это абсолютно недружественным шагом не только к Украине, но и другим странам, которые тоже ввели санкции в отношении россии.

Об этом 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что в случае, если эти турбины не поставят, то будут определенные штрафные санкции, от этого никуда не уйти.

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"Но такова цена свободы и реакции на то, что нельзя просто так начинать войну в континентальной Европе", - говорит политолог.

Меня искренне удивила новость о том, что может быть исключение из санкций, говорит Такарс Семенюк. Поэтому Канада должна объяснить такую свою позицию, почему именно для таких турбин они готовы идти на такие уступки.

Я не понимаю эти исключения, а расцениваю это как проявление слабости и очевидно, что Канада должна пересмотреть свое решение,

– убежден украинский политолог.

Это очень непростой вызов для наших дипломатов, но по этому вопросу Канада демонстрирует политику двойных стандартов, отмечает специалист.

Полный комментарий Тараса Семенюка о действиях Канады вокруг "Северного потока": смотрите видео

Скандал вокруг Канады и газовых турбин для Германии

Еще 10 июля Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить работу российского газопровода "Северный поток" . Там говорят, что экономика Германии страдает от отсутствия необходимой поставки газа.

В Украине осудили это решение, назвав его плохим прецедентом исключения из санкций. Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон убежден , что Канада подверглась давлению . Дело в том, что у российского "газпрома" есть все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако не делает этого ради шантажа.