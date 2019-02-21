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      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов: ответ эксперта

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      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов
      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко является лидером ряда антирейтингов. В начале предвыборной кампании у него вообще не было шансов пройти во второй тур президентских выборов.

      В эфире 24 канала политический эксперт Александр Солонтай сказал, что по состоянию на сегодня, после двух месяцев интенсивной избирательной кампании, он возобновил свои шансы пройти во второй тур.

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      До выборов он проявляет огромный потенциал бороться до последнего голоса и старается в этот второй тур пройти. Видим, что он вернулся в фавориты,
      – сказал Солонтай.

      "Однако он остается лидером антирейтинга. Он является самым негативным политиком среди всех 44 кандидатов в президенты. Если его оппоненты сейчас на этом мастерски сыграют, то он выпадет из второго тура. В частности, если они найдут болевые места для украинского общества и напомнят о всех проблемах за пять лет, то шансов у него нет", – пояснил эксперт.

      вибори

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      Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, имеют влияние на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.

      Смотрите видеокомментарий эксперта Александра Солонтая о шансах Петра Порошенко на выборах:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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