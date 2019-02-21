Чи пройде Порошенко у другий тур виборів: відповідь експерта

Президент України Петро Порошенко є лідером низки антирейтингів. На початку передвиборчої кампанії в нього взагалі не було шансів пройти у другий тур президентських виборів.

У ефірі 24 каналу політичний експерт Олександр Солонтай сказав, що станом на сьогодні, після двох місяців інтенсивної виборчої кампанії, він відновив свої шанси пройти у другий тур.

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До виборів він проявляє величезний потенціал боротися до останнього голосу і намагається в цей другий тур пройти. Бачимо, що він повернувся у фаворити,

– сказав Солонтай.

"Однак він залишається лідером антирейтингу. Він є негативним політиком серед усіх 44 кандидатів у президенти. Якщо його опоненти нині на цьому майстерно зіграють, то він випаде з другого туру. Зокрема, якщо вони найдуть больові місця для українського суспільства та нагадають про усі проблеми за п'ять років, то шансів у нього немає", – пояснив експерт.



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Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.

Дивіться відеокоментар експерта Олександра Солонтая про шанси Петра Порошенка на виборах: