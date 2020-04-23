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      Прокачаем свои знания: Зеленский призвал украинцев улучшать уровень иностранных языков

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языков. Президент Владимир Зеленский решил призвать украинцев изучать и совершенствовать свое знание иностранных языков.

      В своем новом видеообращении, опубликованном на фейсбук-странице Офиса Президента, глава государства попросил граждан во время карантина заняться иностранными языками.

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      По его словам, обязательно наступит день, когда карантин закончится, и Украину смогут посетить иностранные туристы.

      Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine,
      – призвал Зеленский.

      Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости учебы Украинский язык
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