Прокачаем свои знания: Зеленский призвал украинцев улучшать уровень иностранных языков
23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языков. Президент Владимир Зеленский решил призвать украинцев изучать и совершенствовать свое знание иностранных языков.
В своем новом видеообращении, опубликованном на фейсбук-странице Офиса Президента, глава государства попросил граждан во время карантина заняться иностранными языками.
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По его словам, обязательно наступит день, когда карантин закончится, и Украину смогут посетить иностранные туристы.
Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine,
– призвал Зеленский.
Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам:
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