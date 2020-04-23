Прокачаем свои знания: Зеленский призвал украинцев улучшать уровень иностранных языков

23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языков. Президент Владимир Зеленский решил призвать украинцев изучать и совершенствовать свое знание иностранных языков.

В своем новом видеообращении, опубликованном на фейсбук-странице Офиса Президента, глава государства попросил граждан во время карантина заняться иностранными языками.

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По его словам, обязательно наступит день, когда карантин закончится, и Украину смогут посетить иностранные туристы.

Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine,

– призвал Зеленский.

Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам: