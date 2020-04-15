Почему английский язык нужно изучать всем – аргументы от Ульяны Супрун

Во время карантина у многих жителей планеты, в том числе украинцев, появилось много свободного времени. Как им распорядиться, каждый решает сам, но критически важно использовать такую возможность, чтобы довести до ума свой английский язык. Почему важно владеть международным языком – объясняет бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Бывшая и.о. министра привела несколько аргументов и посоветовала несколько полезных ресурсов по изучению английского языка на своей странице в фейсбук.

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Наверное, у каждого есть такая проблема, которую так долго не решали, что в конце концов забыли о ней. А она только и ждала кризисных времен, чтобы вылезти боком. У кого-то это захламленный ненужными вещами балкон, который стал таким уместным во время карантина. А у кого-то – английский язык, который не хватило сил выучить как следует,

– пишет Ульяна Супрун.

Почему английский важен для каждого

Язык медицины

В борьбе с пандемиями вроде коронавируса украинским медикам часто не хватает знаний. Те, кто не владеют английским, никогда не будут на одной волне со своими зарубежными коллегами, ведь чуть ли не ежедневно появляются новые факты по COVID-19. Эти факты выясняют в исследованиях, которые впоследствии публикуются в международных медицинских журналах на английском языке. На украинский научные работы переводятся позже, и обычно лишь частично.

Кроме того, отсутствие знаний по английскому отнимает возможность пообщаться с зарубежными коллегами и узнать об их опыте, который так важен именно сейчас.

Язык науки



Английский необходим всем / фото: Unsplash

Часто искажают факты и манипулируют относительно того же COVID-19. Именно поэтому хорошо иметь возможность проверить, подтверждают ли популярную информацию признанные наукой источники, как ВОЗ или CDC.

Язык глобального мира

Знание английского – это также свободный доступ к иностранным новостным ресурсам. Так вы сможете сравнить, как информацию подают украинские и зарубежные СМИ, и быть менее уязвимым к фейкам.

Подборка ресурсов для изучения английского языка от Ульяны Супрун

Для медиков

Oxford English for Careers

Материалы для тех, кто хочет совершенствовать профессиональный английский. Содержит упражнения на грамматику, развитие словаря и слушания. Medicine 1 и 2 рассчитан больше на врачей, Nursing 1 и 2 — медсестер/медбратьев.

Englishmed

Это ресурс для изучения базового медицинского английского для работников сферы здравоохранения, а также специализированного английского для врачей, медсестер и фармацевтов.

Stories of Infection



Медикам необходимо быть в курсе новостейк асательно пандемии / фото: Unsplash

Ориентированный на медиков, которые уже имеют определенный багаж знаний по английскому. Так вы не только улучшите английский, но и узнаете больше о течение инфекционных болезней.

Health Check by the BBC

Подкасты о проблемах здравоохранения и достижениях медицины со всего мира.

Medical Dictionary Online

Большой онлайн-словарь для улучшения знаний по медицинской терминологии, фармацевтическим препаратам, названиям оборудования, состоянию здоровья и многое другое.

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Для всех

BBC Learning English

Ресурс предлагает занятия для разного уровня владения английским и разного формата упражнения, все в формате интересных новостей, историй, викторин и тому подобное.

Voice of America Learning English

Это ресурс, который позволяет изучить американский вариант английского. Как и в BBC, здесь много интересных упражнений по материалам издания и заниматься могут как начинающие, так и достаточно продвинутые ученики.

Google Books

Английский доступен и на бесплатных электронных носителях / фото: Unsplash

Чтение на английском очень помогает совершенствовать знания. На Google Books есть много интересной бесплатной литературы.

Loyalbooks

Здесь хранилище аудиокниг – выбирайте, какая нравится больше всего, и скачивайте бесплатно.