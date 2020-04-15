Чому англійську мову треба вивчати всім – аргументи від Уляни Супрун

Під час карантину в багатьох мешканців планети, в тому числі українців, з'явилося багато вільного часу. Як ним розпорядитись кожен вирішує сам, але критично важливо використати таку можливість, щоб довести до ладу свою англійську мову. Чому важливо володіти міжнародною мовою – пояснює ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

Колишня міністерка навела кілька аргументів та порадила кілька корисних ресурсів щодо вивчення англійської мови на своїй сторінці у фейсбук.

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Мабуть, у кожного є така проблема, яку так довго не вирішували, що зрештою забули про неї. А вона тільки й чекала кризових часів, щоби вилізти боком. У когось це захламлений непотрібними речами балкон, який став таким доречним під час карантину. А в когось — англійська мова, яку забракло сил вивчити як слід,

– пише Уляна Супрун.

Чому англійська важлива для кожного

Мова медицини

В боротьбі з пандеміями, на зразок коронавірусу, українським медикам часто не вистачає знань. Ті, хто не володіють англійською ніколи не будуть на одній хвилі зі своїми закордонними колегами, адже мало не щодня з'являються нові факти щодо COVID-19. Ці факти з'ясовують у дослідженнях, що згодом друкують в міжнародних медичних журналах англійською мовою. Українською наукові роботи перекладаються пізніше, та зазвичай лише частково.

Крім того, відсутність знань з англійської забирає можливість поспілкуватися з закордонними колегами та дізнатися про їхній досвід, який такий важливий саме зараз.

Мова науки



Англійська необхідна усім / фото: Unsplash

Часто сьогодні перекручують факти, та маніпулюють щодо того ж таки COVID-19. Саме тому, добре мати можливість перевірити, чи підтверджують популярну інформацію визнані наукою джерела, як то ВООЗ чи CDC.

Мова глобального світу

Знання англійської це також вільний доступ до іноземних новинних ресурсів. Так ви зможете порівняти як інформацію подають українські та закордонні ЗМІ, та бути менш вразливим до фейків.

Добірка ресурсів для вивчення англійської мови від Уляни Супрун

Для медиків

Oxford English for Careers

Матеріали для тих, хто хоче вдосконалити професійну англійську. Містить вправи на граматику, розвиток словника та слухання. Medicine 1 і 2 розрахований більше на лікарів, Nursing 1 і 2 — медсестер/медбратів.

Englishmed

Це ресурс для вивчення базової медичної англійської для працівників сфери охорони здоров'я, а також спеціалізованої англійської для лікарів, медсестер та фармацевтів.

Stories of Infection



Медикам необхідно бути в курсі новин, щодо пандемії / фото: Unsplash

Орієнтована на медиків, які вже мають певний багаж знань з англійської. Так ви не лише покращите англійську, а й дізнаєтеся більше про перебіг інфекційних хвороб.

Health Check by the BBC

Подкасти про проблеми охорони здоров'я та досягнення медицини з усього світу.

Medical Dictionary Online

Великий онлайн-словник для поліпшення знань з медичної термінології, фармацевтичних препаратів, назв обладнання, станів здоров'я і багато іншого.

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Для усіх

BBC Learning English

Ресурс пропонує заняття для різного рівня володіння англійською та різного формату вправ, всі запаковані у цікаві новини, історії, вікторини тощо.

Voice of America Learning English

Це ресурс, який дозволяє вивчити американський варіант англійської. Як і в BBC тут багато цікавих вправ за матеріалами видання та займатися можуть як початківці, так і доволі просунені учні.

Google Books



Англійська доступна і на безкоштовних електронних носіях / фото: Unsplash

Читання англійською дуже допомагає вдосконалювати знання. На Google Books є багато цікавої безкоштовної літератури.

Loyalbooks

Тут сховище аудіокниг – обирайте, яка подобається найбільше, та завантажуйте безкоштовно.