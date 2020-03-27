Навчатись в одній з кращих приватних шкіл США реально – приклад українського школяра
Вступ до кращих приватних шкіл США може стати реальністю завдяки неприбутковій організації Ukraine Global Scholars. Історія українського підлітка.
Хлопець вже навчається на передостанньому курсі The Taft School.
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Андрій Торчило народився в селі Стара Лішня, Волинської області. Хлопець навчався в українській старшій школі, та брав участь у багатьох олімпіадах та турнірах з фізики.
Зараз він навчається у передостанньому класі однієї з найкращих приватних шкіл Америки, The Taft School, де він поглиблено вивчає точні науки та очолює команду крос-кантрі, а також займається шахами.
Андрій Торчило вчиться у школі вже довгий час / фото: The Taft School
Вступити до школи та отримати повну стипендію на навчання йому допомогла неприбуткова організація Ukraine Global Scholars.
Я дізнався про Ukraine Global Scholars (далі UGS) ще у 2015 в соцмережах. Ми з сестрою завжди цікавилися різними освітніми можливостями для українських школярів,
– розповів Андрій.
Як вступити до The Taft School
- заповнити аплікаційну форму;
- тест з математики;
- тест з англійської мови;
- інтерв'ю.
Лише 3% людей, які вступають до шкіл-пансіонів, отримують повну фінансову допомогу.
Тому стати студентом такої школи та виграти грант на навчання без допомоги UGS практично неможливо. Упродовж усього аплікаційного процесу ментори програми допомагали зі всіма аспектами вступу,
– пояснив Андрій.
Олег Шостак та Андрій Чортило теж учні школи / фото: The Taft School
Також UGS допомагає своїм студентам, оплачуючи тести SAT і TOEFL, та готує дітей до складання цих іспитів в онлайн-школі. Крім цього, UGS організовує двотижневий табір у Карпатах, де навчають нове покоління фіналістів основам вступу.
Головною відмінністю американської системи освіти і української є те, що в студентів та вчителів є більше свободи вибирати способи навчання, що, безперечно, сприяє успішності,
– пояснює переваги американської системи освіти Андрій.
Як збільшити шанси на вступ?Андрій радить знайти стартап, хобі, академічний чи спортивний інтерес у чомусь. Позашкільні досягнення сильно збільшують шанси стати фіналістом.
Так виглядає кампус школи / фото: The Taft School
Хто може подати заявку
- учні 8-11 класів українських шкіл;
- володіння англійською на достатньому рівні;
- готовність повернутись в Україну після навчання.
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Дедлайн заявок у когорту аплікантів у Ukraine Global Scholars 2021 вже скоро – 15 Квітня, 2020. Посилання на заявку можна знайти тут.