Навчатись в одній з кращих приватних шкіл США реально – приклад українського школяра

Вступ до кращих приватних шкіл США може стати реальністю завдяки неприбутковій організації Ukraine Global Scholars. Історія українського підлітка.

Хлопець вже навчається на передостанньому курсі The Taft School.

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Андрій Торчило народився в селі Стара Лішня, Волинської області. Хлопець навчався в українській старшій школі, та брав участь у багатьох олімпіадах та турнірах з фізики.

Зараз він навчається у передостанньому класі однієї з найкращих приватних шкіл Америки, The Taft School, де він поглиблено вивчає точні науки та очолює команду крос-кантрі, а також займається шахами.



Андрій Торчило вчиться у школі вже довгий час / фото: The Taft School

Вступити до школи та отримати повну стипендію на навчання йому допомогла неприбуткова організація Ukraine Global Scholars.

Я дізнався про Ukraine Global Scholars (далі UGS) ще у 2015 в соцмережах. Ми з сестрою завжди цікавилися різними освітніми можливостями для українських школярів,

– розповів Андрій.

Як вступити до The Taft School

заповнити аплікаційну форму;

тест з математики;

тест з англійської мови;

інтерв'ю.

Лише 3% людей, які вступають до шкіл-пансіонів, отримують повну фінансову допомогу.

Тому стати студентом такої школи та виграти грант на навчання без допомоги UGS практично неможливо. Упродовж усього аплікаційного процесу ментори програми допомагали зі всіма аспектами вступу,

– пояснив Андрій.



Олег Шостак та Андрій Чортило теж учні школи / фото: The Taft School

Також UGS допомагає своїм студентам, оплачуючи тести SAT і TOEFL, та готує дітей до складання цих іспитів в онлайн-школі. Крім цього, UGS організовує двотижневий табір у Карпатах, де навчають нове покоління фіналістів основам вступу.

Головною відмінністю американської системи освіти і української є те, що в студентів та вчителів є більше свободи вибирати способи навчання, що, безперечно, сприяє успішності,

– пояснює переваги американської системи освіти Андрій.

Як збільшити шанси на вступ?Андрій радить знайти стартап, хобі, академічний чи спортивний інтерес у чомусь. Позашкільні досягнення сильно збільшують шанси стати фіналістом.



Так виглядає кампус школи / фото: The Taft School

Хто може подати заявку

учні 8-11 класів українських шкіл;

володіння англійською на достатньому рівні;

готовність повернутись в Україну після навчання.

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Дедлайн заявок у когорту аплікантів у Ukraine Global Scholars 2021 вже скоро – 15 Квітня, 2020. Посилання на заявку можна знайти тут.