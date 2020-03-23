Найкращі університети світу відкрили доступ до навчальних матеріалів: список

Навчальні матеріали найкращих університетів світу зібрали в електронну таблицю. Доступ відкрито для усіх охочих безкоштовно.

Про можливості навчання під час карантину пише Studway.

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Завантажити навчальні матеріали можуть усі. Також до таблиці можна додати посилання на власні ресурси, для цього треба заповнити гугл-форму.

Деякі з курсів також містять рекомендації та коментарі.

Таблиця пропонує матеріали з понад 400 посилань на кращі університети США. Зокрема доступ відкрили університети Стенфорда, Єля та Гарварда, МІТ та інших.

Посилання на матеріали можна знайти за посиланням.

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Скільки загалом університетів у США?5 тисяч 300 університетів загалом функціонує на території США.