Найкращі університети світу відкрили доступ до навчальних матеріалів: список
Навчальні матеріали найкращих університетів світу зібрали в електронну таблицю. Доступ відкрито для усіх охочих безкоштовно.
Про можливості навчання під час карантину пише Studway.
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Завантажити навчальні матеріали можуть усі. Також до таблиці можна додати посилання на власні ресурси, для цього треба заповнити гугл-форму.
Деякі з курсів також містять рекомендації та коментарі.
Таблиця пропонує матеріали з понад 400 посилань на кращі університети США. Зокрема доступ відкрили університети Стенфорда, Єля та Гарварда, МІТ та інших.
Посилання на матеріали можна знайти за посиланням.
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Скільки загалом університетів у США?5 тисяч 300 університетів загалом функціонує на території США.