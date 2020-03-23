Лучшие университеты мира открыли доступ к учебным материалам: список
Учебные материалы лучших университетов мира собрали в электронную таблицу. Доступ открыт для всех желающих бесплатно.
О возможности обучения во время карантина пишет Studway.
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Скачать учебные материалы могут все. Также к таблице можно добавить ссылку на собственные ресурсы, для этого надо заполнить гугл-форму.
Некоторые из курсов также содержат рекомендации и комментарии.
Таблица предлагает материалы из более чем 400 ссылок на лучшие университеты США. В частности доступ открыли университеты Стэнфорда, Йеля и Гарварда, МИТ и других.
Ссылки на материалы можно найти по ссылке.
БОЛЬШЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Сколько всего университетов в США?
5 тысяч 300 университетов в целом функционирует на территории США.