Лучшие университеты мира открыли доступ к учебным материалам: список

Учебные материалы лучших университетов мира собрали в электронную таблицу. Доступ открыт для всех желающих бесплатно.

О возможности обучения во время карантина пишет Studway.

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Скачать учебные материалы могут все. Также к таблице можно добавить ссылку на собственные ресурсы, для этого надо заполнить гугл-форму.

Некоторые из курсов также содержат рекомендации и комментарии.

Таблица предлагает материалы из более чем 400 ссылок на лучшие университеты США. В частности доступ открыли университеты Стэнфорда, Йеля и Гарварда, МИТ и других.

Ссылки на материалы можно найти по ссылке.

БОЛЬШЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

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Сколько всего университетов в США?

5 тысяч 300 университетов в целом функционирует на территории США.