Карантин 2020: в Украине анонсировали детский кинофестиваль

Во время карантина организаторы Чилдренкинофест предлагают снять фильм вместе с детьми. Победители получат денежное вознаграждение.

Послом фестиваля стал солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, пишет Освитория.

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VII Чилдренкинофестиваль планируют провести с 27 мая по 7 июня в более чем 20 городах Украины. Победители получат от 5 до 20 тысяч гривен.

В те времена, когда все дети не могут оторваться от смартфонов и планшетов, очень круто, когда они имеют возможность смотреть хорошее кино на большом экране. А еще лучше, когда они могут присоединиться к реализации на экране собственных историй, стать авторами настоящих кинофильмов и показать их зрителям,

– рассказывает продюсер кинофестиваля Юлия Синькевич.

Фильм должен быть короткометражным и в готовом варианте длиться не менее 1 минуты и не дольше 8. Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 14 лет.

Дедлайн подачи проектов – 26 апреля 2020 года.

Детали и условия конкурса найдете по ссылке.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только в маршруткое (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.