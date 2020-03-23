Карантин 2020: в Україні анонсували дитячий кінофестиваль

Під час карантину організатори Чілдренкінофест пропонують зняти фільм разом з дітьми. Переможці отримають грошову винагороду.

Амбасадором фестивалю став соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, пише Освіторія.

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VII Чілдрен кінофестиваль планують провести з 27 травня по 7 червня в понад 20 містах України. Переможці отримають від 5 до 20 тисяч гривень.

У ті часи, коли всі діти не можуть відірватись від смартфонів та планшетів, дуже круто, коли вони мають змогу дивитися хороше кіно на великому екрані. А ще краще, коли вони можуть долучитися до втілення на екрані власних історій, стати авторами справжніх кінофільмів і показати їх глядачам,

– розповідає продюсерка кінофестивалю Юлія Сінькевич.

Фільм повинен бути короткометражним та в готовому варіанті тривати не менше 1 хвилини та не довше 8. Взяти участь у конкурсі можуть діти від 7 до 14 років.

Дедлайн подачі проєктів – 26 квітня 2020 року.

Деталі та умови конкурсу знайдете за посиланням.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.