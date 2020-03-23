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Онлайн-образование за рубежом: Эстония вводит удаленное образование для иностранцев

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Эстония запускает онлайн-образование для других стран в связи с закрытием учебных заведений на карантин по всему миру. К инициативе подключились уже 8 бесплатных сервисов.

Эстонская система образования признана лучшей в Европе по результатам исследования PISA, пишет официальный сайт правительства Эстонии.

Больше об исследовании PISA: Результаты PISA: 36% украинских учеников не достигли базового уровня знаний по математике

Пользоваться сервисом могут все желающие. Платформа лучше всего подойдет для школьников, студентов и учителей.

Начать работу с сервисами можно после регистрации. Все сервисы являются англоязычными. Также они бесплатные и не требуют платежной карточки.

Какие курсы предлагает платформа

  • обучение-игра для малышей;
  • программа изучения математики с возможностью соревнования для школьников;
  • виртуальный кабинет и системные вебинары для учителей;
  • курсы изучения иностранных языков на разных уровнях.

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Что известно об эстонском образовании?Система среднего образования Эстонии признана лучшей в Европе в 2019 году. По результатам исследования PISA, местные школьники продемонстрировали лучшие показатели в Старом Свете.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школьники Учеба Учителя Эстония Школа Образование за рубежом
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