Онлайн-образование за рубежом: Эстония вводит удаленное образование для иностранцев
Эстония запускает онлайн-образование для других стран в связи с закрытием учебных заведений на карантин по всему миру. К инициативе подключились уже 8 бесплатных сервисов.
Эстонская система образования признана лучшей в Европе по результатам исследования PISA, пишет официальный сайт правительства Эстонии.
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Пользоваться сервисом могут все желающие. Платформа лучше всего подойдет для школьников, студентов и учителей.
Начать работу с сервисами можно после регистрации. Все сервисы являются англоязычными. Также они бесплатные и не требуют платежной карточки.
Какие курсы предлагает платформа
- обучение-игра для малышей;
- программа изучения математики с возможностью соревнования для школьников;
- виртуальный кабинет и системные вебинары для учителей;
- курсы изучения иностранных языков на разных уровнях.
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Что известно об эстонском образовании?Система среднего образования Эстонии признана лучшей в Европе в 2019 году. По результатам исследования PISA, местные школьники продемонстрировали лучшие показатели в Старом Свете.
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