Онлайн-освіта за кордоном: Естонія запроваджує віддалену освіту для іноземців
Естонія запускає онлайн-освіту для інших країн у зв'язку із закриттям закладів освіти на карантин по усьому світу. До ініціативи підключились уже 8 безкоштовних сервісів.
Естонська система освіти визнана найкращою у Європі за результатами дослідження PISA, пише офіційний сайт уряду Естонії.
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Користуватися сервісом можуть усі охочі. Платформа найкраще підійде для школярів, студентів та вчителів.
Почати роботу з сервісами можна після реєстрації. Усі сервіси є англомовними. Також вони безкоштовні та не вимагають платіжної картки.
Які курси пропонує платформа
- навчання-гра для малюків;
- програма вивчення математики з можливістю змагання для школярів;
- віртуальний кабінет і системні вебінари для вчителів;
- курси вивчення іноземних мов на різних рівнях.
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Що відомо про естонську освіту?Система середньої освіти Естонії визнана найкращою у Європі у 2019 році. За результатами дослідження PISA, тамтешні школярі продемонстрували найкращі показники у Старому Світі.
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