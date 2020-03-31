Можливості Erasmus+: як поїхати на безкоштовне навчання в Париж – історія українця

Програма Erasmus+ дає можливість українським студентам безкоштовно навчатись в кращих вищих навчальних закладах Європи. Такою можливістю скористався українець Сергій Мельникович.

Зараз хлопець навчається на 6 курсі Києво-Могилянської академії.

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Нещодавно Сергій Мельникович п'ять місяців навчався в одному з найпрестижніших закладів вищої освіти Європи – Інституті політичних досліджень у Парижі, більш відомому під назвою Sciences Po.



Хлопець скоро закінчить Києво-Могилянський університет / фото: Erasmus+

Скористатися можливостями програми вдалось лише з другої спроби, адже університети залишають за собою право відмовити аплікантам, навіть якщо український виш рекомендує студента.

До того ж Сергій не одразу вільно говорив англійською. Але ще на бакалавраті хлопець поставив собі за мету навчатися в Західній Європі і з третього курсу почав активно її опановувати, за кілька років досягнувши необхідного рівня.

Де мешкав Сергій



Винайняти житло в Парижі досить важко / фото: Erasmus+

Університет не завжди надає житло. Так, Сергію довелось самостійно шукати помешкання, що зробити в Парижі непросто. Зрештою одна пані здала хлопцеві житло.



Стипендія у 850 євро дозволила йому винайняти затишну студію в 10 хвилинах пішки від Тріумфальної арки та Єлисейських Полів.

Що вивчав Сергій в Парижі

Його найбільше цікавило міжнародне право й права людини. Саме тому одна з дисциплін, які Сергій обрав у Sciences Po, була "Військові конфлікти та глобальна безпека", де розглядалися юридичні аспекти збройних конфліктів по всьому світі.

Міжнародне публічне право викладав юрист-міжнародник Макане Мбенґе, який неодноразово відстоював інтереси багатьох держав у судових процесах.

Він був дуже харизматичний, а його нетиповий підхід допоміг по-іншому поглянути навіть на речі, які я вже знав із Могилянки,

– підкреслив хлопець.



Також в університеті Сергій студіював англійську та французьку мови / фото: Erasmus+

Вільна форма навчання

В університеті не було звичного поділу процесу навчання на лекції та семінари. Все навчання відбувається у форматі вільного спілкування.

У мене не було жодного предмету, де від нас вимагали відповідати. Спілкування відбувалось винятково добровільно, у форматі бесіди й обміну думок. Незвичним було й те, що на кількох курсах оцінка залежала виключно від фінального іспиту, як в англійських університетах,

– розповів студент.

Що ще пропонує університет?При університеті Science Pro діє багато асоціацій за інтересами, куди можна записатися. Крім того, є спеціальні заходи для іноземних студентів різних університетів Парижа: пікніки, вечірки, квести, тури містом, де можна було познайомитись з іншими "еразмусівцями".

Що Сергію дала програма Erasmus+



Знання, знайомства та досвід – саме таку відповідь дає хлопець / фото: Erasmus+

Я по-новому відкрив для себе Європу, переглянув поняття європейських цінностей і замислився про те, чи завжди Україна відповідає цим стандартам,

– розповів Сергій.

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Які переваги програми Erasmus+

студенти можуть поїхати до партнерського університету на термін від 3 місяців до одного року;

складені іспити з вивчених дисциплін зараховуються в рідному університеті без додаткового перескладання;

загалом програмою вже скористались майже 10 тисяч українців.

Детальні умови програми за посиланням