Прокачаємо свої знання: Зеленський закликав українців покращувати рівень іноземних мов
23 квітня оголошено ООН Міжнародним англійської та іспанської мов. Президент Володимир Зеленський вирішив закликати українців вивчати та вдосконалювати своє знання іноземних мов.
У своєму новому відеозверненні, опублікованому на фейсбук-сторінці Офісу Президента, глава держави попросив громадян під час карантину зайнятись іноземними мовами.
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За його словами, обов'язково настане день, коли карантин закінчиться, і в Україну зможуть завітати іноземні туристи.
Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним Welcome to Ukraine,
– закликав Зеленський.
Дивіться відео звернення Зеленського до українців:
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