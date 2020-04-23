Прокачаємо свої знання: Зеленський закликав українців покращувати рівень іноземних мов

23 квітня оголошено ООН Міжнародним англійської та іспанської мов. Президент Володимир Зеленський вирішив закликати українців вивчати та вдосконалювати своє знання іноземних мов.

У своєму новому відеозверненні, опублікованому на фейсбук-сторінці Офісу Президента, глава держави попросив громадян під час карантину зайнятись іноземними мовами.

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За його словами, обов'язково настане день, коли карантин закінчиться, і в Україну зможуть завітати іноземні туристи.

Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним Welcome to Ukraine,

– закликав Зеленський.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців: