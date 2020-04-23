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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прокачаємо свої знання: Зеленський закликав українців покращувати рівень іноземних мов

      -
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      23 квітня оголошено ООН Міжнародним англійської та іспанської мов. Президент Володимир Зеленський вирішив закликати українців вивчати та вдосконалювати своє знання іноземних мов.

      У своєму новому відеозверненні, опублікованому на фейсбук-сторінці Офісу Президента, глава держави попросив громадян під час карантину зайнятись іноземними мовами.

      Актуально Чому англійську мову треба вивчати всім – аргументи від Уляни Супрун

      За його словами, обов'язково настане день, коли карантин закінчиться, і в Україну зможуть завітати іноземні туристи.

      Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним Welcome to Ukraine, 
       закликав Зеленський.

      Дивіться відео звернення Зеленського до українців:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини освіти Українська мова Новини політики
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