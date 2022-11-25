Белорусский инцидент будет согласован по месту, времени и последствиям, поскольку будет происходить на территории страны, являющейся союзником России, под контролем российских спецслужб и КГБ Беларуси. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Что попытаются сделать русские

Подрыв второстепенного здания, не связанного с производством электроэнергии и ядерными материалами. К примеру, здания охраны. Возможно, будут жертвы и раненные. Но это не будет происходить в основном в машинном зале, акцентирует Ступак, и не будет связано с радиационными выбросами.

Запуск людей, одетых в форму украинских военных, с шевронами "Азова", которых обязательно убьют. Россиянам понадобится экземпляр "Майн Кампфа" Гитлера, что-то связанное с Бандерой, визитки Ярыша – вся атрибутика российской пропаганды. Скорее всего, они используют знаменитых "вагнеровцев", у которых будут татуировки нацистского направления.

Какие сценарии будут раскачивать

Первый сценарий будет рассчитан на Европу, чтобы показать, какие "украинцы ненадежные, это террористы, которые хотели взорвать станцию, но доблестные КГБ и ФСБ предупредили этот циничный акт". После этого Россия потребует от Запада прекратить поставки финансовой и военной помощи, а также будет склонять его заставить Украину сесть за стол переговоров.

Второй сценарий предусматривает попытку вовлечения в войну Беларуси, подняв настроения в белорусском обществе. Там скажут: "Видите, украинцы говорили, что вы – братский народ. Они все с промытыми мозгами. Теперь нужно идти воевать". По мнению Ступака, этот сценарий не сработает, потому что Белорусь видит, что происходит. Украина строит забор на границе, подрывает все мосты, минует территории, делает длительные огневые точки, применяет разные технические меры. От дружественной к агрессору страны отграничиваются также Польша и Литва.

У белорусов должен возникнуть вопрос: "Все от нас максимально пытаются дистанцироваться. Возможно, это в нас проблема? Если бы все эти страны хотели наступать, они, наверное, не разрушали бы. Должно быть понимание,

– считает бывший сотрудник СБУ.

Известно, что белорусы передали россиянам 120 танков и 65 тысяч тонн боеприпасов. Очень трудно наступать, когда у тебя нет ни тяжелой техники, ни артиллерии. Впрочем, живая сила в Беларуси есть – 35 000 – 40 000 военных. Ступак подчеркивает, что именно такое количество сосредотачивалось в Херсоне, причем наиболее подготовленных. В Беларуси же тренируются российские "чмобики".

Вероятность вторжения есть. Пока она на минимальном уровне, однако может колебаться – как повышаться, так и падать. Это зависит от внешних обстоятельств и давления на Лукашенко. После встречи в Армении с Пашиняном было видно, что с лицом у дяди Саши из минского колхоза очень что-то невеселое,

– резюмирует Иван Ступак.

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