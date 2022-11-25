Это военный эксперт Олег Жданов прокомментировал в своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, Лукашенко "поет" ту песню, которую ему написали, ведь кто платит, тот и заказывает музыку.
На тему Лукашенко уже ноет о будущем Беларуси, если "Россия развалится"
Как добавил Жданов, понятно, что Беларусь сегодня существует исключительно на деньги России, и именно госзаказ на ремонт и восстановление техники и вооружений со стороны России поддерживает на плаву экономику Беларуси.
Перспективы нападения из Беларуси
Военный эксперт отметил, что у украинской разведки есть данные о готовности к войне до 25 тысяч военнослужащих из рядов вооруженных сил Беларуси.
Меня всегда интересует – а как же жизнь, а как здоровье, а как же будущее? Неужели вы не насмотрелись за 9 месяцев, какие потери понесла российская армия?
– подчеркнул Жданов.
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день российская армия висит на волоске от потери способности обороняться, несмотря на то, что они еще пытаются собрать какие-то резервы и подготовиться к наступательной операции.
Ввиду этого возникает вопрос – неужели солдаты белорусской армии готовы сегодня рискнуть своей жизнью, не имея вообще никакого боевого опыта, видя войну только со стороны и зная о том, что происходит на поле боя, только по рассказам российских солдат, по видеороликам в интернете и том, что они видят сами? Речь идет о разгромленной российской технике, которая приходит к ним на ремонт и с которой они вымывают кровь русских солдат.
"И они все равно выражают готовность воевать. Ну, хорошо, готовы – давайте, мы тоже готовы к тому, чтобы вас встретить", – подытожил Жданов.
Жданов о готовности ВСУ к нападению со стороны Беларуси: смотрите видео
Актуальные потери врага
- По состоянию на утро 25 ноября с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла уже 85 720 бойцов. 310 из них отправились на "концерт к Кобзону" за минувшие сутки.
- Впечатляют и потери оккупантов в технике – 2898 танков, 5837 боевых бронированных машин, 1889 артиллерийских систем, 395 РСЗО, 278 самолетов и многое другое.
- Издание Forbes подсчитало сколько денег Россия потратила на 9 месяцев ведения полномасштабной войны. Так, прямые военные расходы России составили примерно 82 миллиарда долларов – это четверть прошлогодних общих доходов страны-агрессора.