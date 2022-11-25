Это военный эксперт Олег Жданов прокомментировал в своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, Лукашенко "поет" ту песню, которую ему написали, ведь кто платит, тот и заказывает музыку.

На тему Лукашенко уже ноет о будущем Беларуси, если "Россия развалится"

Как добавил Жданов, понятно, что Беларусь сегодня существует исключительно на деньги России, и именно госзаказ на ремонт и восстановление техники и вооружений со стороны России поддерживает на плаву экономику Беларуси.

Перспективы нападения из Беларуси

Военный эксперт отметил, что у украинской разведки есть данные о готовности к войне до 25 тысяч военнослужащих из рядов вооруженных сил Беларуси.

Меня всегда интересует – а как же жизнь, а как здоровье, а как же будущее? Неужели вы не насмотрелись за 9 месяцев, какие потери понесла российская армия?

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день российская армия висит на волоске от потери способности обороняться, несмотря на то, что они еще пытаются собрать какие-то резервы и подготовиться к наступательной операции.

Ввиду этого возникает вопрос – неужели солдаты белорусской армии готовы сегодня рискнуть своей жизнью, не имея вообще никакого боевого опыта, видя войну только со стороны и зная о том, что происходит на поле боя, только по рассказам российских солдат, по видеороликам в интернете и том, что они видят сами? Речь идет о разгромленной российской технике, которая приходит к ним на ремонт и с которой они вымывают кровь русских солдат.

"И они все равно выражают готовность воевать. Ну, хорошо, готовы – давайте, мы тоже готовы к тому, чтобы вас встретить", – подытожил Жданов.

Жданов о готовности ВСУ к нападению со стороны Беларуси: смотрите видео

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