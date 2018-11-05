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      Прокремлевский пропагандист Филлипс атаковал украинского посла: детали

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      Пропагандист Филлипс пытался спровоцировать посла Украины в Австрии Александра Щербу: детали
      Пропагандист Филлипс пытался спровоцировать посла Украины в Австрии Александра Щербу: детали / Соцсети

      Якобы британский журналист Грэм Филлипс, который уже давно выполняет пропагандистские задачи Кремля, набросился на посла Украины в Австрии Александра Щербу, пытаясь того спровоцировать.

      Об этом украинский дипломат написал на своей странице в Facebook.

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      "Существо по имени Грэм Филлипс побывало под посольством. Стояло, снимало себя на камеру под забором. Не видело, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами. Аж подскочило от испуга – не ждало совсем. Ну а потом началось: "Саша, ты – фашист. Саша, ты – г***дон", – отметил Щерба.

      По его словам, пропагандист несколько раз "профессионально" толкал его в грудь и хотел спровоцировать на драку.

      Но, что я от него скрылся, оно уже не скажет. Простите те, кто советовал не мараться. Оно – действительно гадкое создание. Но... Поймите меня: хотя бы кто-то, хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет он собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто. Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас,
      – озлобленно подчеркнул посол.

      Напомним, в августе в Британии Грэма Филлипса задержали за провокацию на территории посольства Грузии в Лондоне. В связи с этим Украина призвала правоохранительные органы Великобритании расследовать не только этот инцидент, но и его террористическую деятельность в Украине.

      Теги: Новости России Новости Украины Российская пропаганда Украина – Россия Великобритания Австрия журналисты
      Источник: 24 канал
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