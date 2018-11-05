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      Прокремлівський пропагандист Філіпс атакував українського посла: деталі

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      Пропагандист Філіпс намагався спровокувати посла України в Австрії Олександра Щербу: деталі
      Пропагандист Філіпс намагався спровокувати посла України в Австрії Олександра Щербу: деталі / Соцмережі

      Нібито британський журналіст Грем Філіпс, який уже давно виконує пропагандистські завдання Кремля, накинувся на посла України в Австрії Олександра Щербу, намагаючись того спровокувати.

      Про це український дипломат написав на своїй сторінці у Facebook.

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      "Істота на ім’я Грем Філіпс, побувала під посольством. Стояла, знімала себе на камеру під парканом. Не бачила, як я підійшов. Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть. Ну а потім почалося: "Саша, ти – фашист. Саша, ти – г***дон", – зазначив Щерба.

      За його словами, пропагандист разів "професійно" штовхав його у груди та хотів спровокувати на бійку.

      Але, що я від нього сховався, воно вже не скаже. Пробачте ті, хто радив не маратися. Воно – справді гидке створіння. Але… Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього та сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі та війні. Без цієї ненависті, злоби та війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас,
      – озлоблено наголосив посол.

      Нагадаємо, у серпні в Британії Грема Філіпса затримали за провокацію на території посольства Грузії у Лондоні. У зв’язку з цим Україна закликала правоохоронні органи Великобританії розслідувати не лише цей інцидент, але і його терористичну діяльність в Україні.

      Теги: Новини Росії Новини України Російська пропаганда Україна – Росія Великобританія Австрія журналісти
      Джерело: 24 канал
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