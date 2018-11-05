Прокремлівський пропагандист Філіпс атакував українського посла: деталі

Про це український дипломат написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Істота на ім’я Грем Філіпс, побувала під посольством. Стояла, знімала себе на камеру під парканом. Не бачила, як я підійшов. Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть. Ну а потім почалося: "Саша, ти – фашист. Саша, ти – г***дон", – зазначив Щерба.

За його словами, пропагандист разів "професійно" штовхав його у груди та хотів спровокувати на бійку.

Але, що я від нього сховався, воно вже не скаже. Пробачте ті, хто радив не маратися. Воно – справді гидке створіння. Але… Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього та сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі та війні. Без цієї ненависті, злоби та війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас,

– озлоблено наголосив посол.