У Лондоні затримали пропагандиста Філіпса: Україна вимагає покарання за терор на Донбасі

7 серпня за провокацію на території посольства Грузії у Великобританії у Лондоні затримали британського псевдожурналіста, співробітника пропагандистських телеканалів Russia Today та "Звезда" Грема Філіпса.

З'явилась реакція Києва на затримання цього опального персонажа, який відкрито співпрацював з ватажками проросійських найманців на Донбасі і неодноразово їздив на окуповані частини сходу України.

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Україна закликає правоохоронні органи Великобританії розслідувати не лише провокацію Філіпса на території посольства Грузії, але й його терористичну діяльність в Україні.

Про це йдеться у заяві посольства України у Великобританії, яка опублікована на їхній сторінці у Twitter.

Ми засуджуємо жорстоку, аморальну атаку пропагандиста Росії на посольство Грузії. Ми сподіваємося, що поліція Великої Британії проведе розслідування цього нападу, а також його терористичної діяльності на сході України, ґрунтуючись на матеріалах, які ми надіслали Міністерству закордонних справ,

– йдеться у заяві українського посольства.

We condemn brutal, immoral attack of #RU propagandist @GrahamWP_UK agnst @GeoEmbLondon @tberuch. We hope that UK police will conduct investigation of this attack as well as his terrorist activity in Eeastern UA based on materials we sent to @foreignoffice https://t.co/BmTJ1jvQPK pic.twitter.com/t1FNC5BX3E — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 8 серпня 2018 р.

Нагадаємо, поліція Лондона затримала Грема Філіпса після провокації на території посольства Грузії у Великобританії під час виставки, присвяченій 10-й річниці з початку російсько-грузинської війни.