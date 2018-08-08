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У Лондоні затримали пропагандиста Філіпса: Україна вимагає покарання за терор на Донбасі

2007 Читать новость на русском
Пропагандист Кремля Грем Філіпс
Пропагандист Кремля Грем Філіпс / Фото із відкритих джерел

7 серпня за провокацію на території посольства Грузії у Великобританії у Лондоні затримали британського псевдожурналіста, співробітника пропагандистських телеканалів Russia Today та "Звезда" Грема Філіпса.

З'явилась реакція Києва на затримання цього опального персонажа, який відкрито співпрацював з ватажками проросійських найманців на Донбасі і неодноразово їздив на окуповані частини сходу України.

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Україна закликає правоохоронні органи Великобританії розслідувати не лише провокацію Філіпса на території посольства Грузії, але й його терористичну діяльність в Україні.

Про це йдеться у заяві посольства України у Великобританії, яка опублікована на їхній сторінці у Twitter.

Ми засуджуємо жорстоку, аморальну атаку пропагандиста Росії на посольство Грузії. Ми сподіваємося, що поліція Великої Британії проведе розслідування цього нападу, а також його терористичної діяльності на сході України, ґрунтуючись на матеріалах, які ми надіслали Міністерству закордонних справ,
– йдеться у заяві українського посольства.

Нагадаємо, поліція Лондона затримала Грема Філіпса після провокації на території посольства Грузії у Великобританії під час виставки, присвяченій 10-й річниці з початку російсько-грузинської війни.

Теги: Новини України Російська пропаганда Великобританія Новини Грузії Лондон
Джерело: 24 Канал
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