За даними видання, він працює над матеріалами для проєкту "Вікіновини". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про "професійну російську донощицю"

Ще у 2019 році Абатуров заявляв у соцмережах: "Журналіст при Сталіні був ходячою прокуратурою. Я теж такий бути хочу!"

Підозри, що саме Абатуров стоїть за псевдонімом "Коробкова", почали виникати у мешканців Єкатеринбурга, коли стиль листів жінки став їм знайомим. Це підтвердили лінгвістичний аналіз, проведений соціальною антропологинею Олександрою Архіповою та лінгвістом Данилом Скоркіним.

Фахівці порівняли тексти доносів, листів і публікацій Абатурова та Коробкової, знаходячи значні збіги в структурі, тематиці, лексичних та граматичних особливостях. Обидва автори, наприклад, використовують слово "мол" (мовляв) у непрямій мові.

Додатково журналісти BBC виявили, що біографічні дані Коробкової і Абатурова, зокрема рік народження, освіта та історії про дідусів-саперів, співпадають. До того ж, обидва користувалися однаковою IP-адресою для надсилання скарг.

На пряме запитання журналістів щодо його зв’язку з псевдонімом, Абатуров заявив, що це помилка, після чого припинив відповідати на дзвінки.

Раніше Коробкова у розмові зі ЗМІ називала себе "професійною донощицею" та стверджувала, що лише за 2022 рік написала понад 700 доносів.