Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на чеську моніторингову групу Killed In Ukraine. Росіяни записали відео, де розповіли про проблеми з командуванням.

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Командир припускається фатальних помилок

Військові 24 мотострілецького полку розповідають про постійну недбалість їхнього командира Анатолія Казанцева. За словами солдатів, він відправляє підлеглих у бій без необхідного забезпечення, розвідки та підтримки артилерії. Коли завдання не виконане чи є втрати, Казанцев звинувачує в цьому поранених бійців, замість того, щоб визнати свої помилки.

Нещодавно командир проігнорував попередження іншого майора, через що 9 російських офіцерів потрапили під ракетний удар ЗСУ на Херсонщині, в районі Новотроїцького. Усі вони загинули, в тому числі начальник штабу підполковник Щербаков і начальник розвідки капітан Адрахманов.

Командир ППО майор Мощин попереджував Казанцева про небезпеку через близькість до фронту і ризик ракетних ударів. Однак його аргументи були проігноровані. У результаті три ракети вразили пункт управління,

– розповідають російські військові у відео.

Росіяни не вперше скаржаться на командування

Російські військові почали добровільно здаватися в полон українцям через неналежне забезпечення і проблеми з командирами. Вони відправляють на штурм неготових бійців, брешуть про посади у війську та відмовляються евакуювати поранених з поля бою.

Також росіяни готові втікати з частини через те, що командування не розв'язує питання щодо логістики і не відправляє їм воду та їжу.

Окупанти готові йти кілька десятків кілометрів, щоб залишити свої позиції і потрапити в полон ЗСУ.