Женщина не стеснялась оправдывать действия убийц

Донецкая областная прокуратура применила к ней меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 992 тысячи гривен.

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Женщину подозревают в отрицании, совершенном повторно оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины, начатой в 2014 году, а также прославлении представителей вооруженных формирований России.

Просила россиян "скорее освободить город"

По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, укрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими жителями города в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов.

Во время эвакуации из города подозреваемая, находясь на российском блокпосту, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город".

Какое наказание получит женщина

Досудебное расследование осуществляется СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Если вину женщины докажут, ее ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.